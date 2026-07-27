Московский опыт строительства школ применили в новых регионах
Опыт столицы в реконструкции школьных зданий может оказаться полезным для российских регионов, а в Донецке и Луганске его уже применили. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Макс».
Самый свежий пример такого обновления — здание школы № 236 на Клязьминской улице, которая откроет свои двери 1 сентября. Она получила новые инженерные коммуникации, интерьеры и основные конструкции. Прилегающая территория была также благоустроена. По словам Собянина, внутри была создана современная образовательная среда для учеников и педагогов.
Глава столицы добавил, что в регионах РФ нет нужды возводить новые школы, но требуется обновление существующей инфраструктуры. Такие работы по московскому опыту уже провели в лицее №5 и шести детских садах в Донецке, а также в школе №51 и гимназии №60 в Луганске.
В 2026 году также запланирована реконструкция зданий школы № 9 в Донецке и школы № 57 имени Г.С. Петрова, головного здания гимназии № 52 и здания учебно-воспитательного объединения «Академия детства» в Луганске. Города-побратимы Москвы также получат сервисы «Московской электронной школы». Они передаются и другим регионам РФ, сегодня они используются в шести субъектах России.
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