Концерт и светотехническое шоу состоятся 9 мая в павильоне «Макет Москвы»

Тематическую программу, посвященную 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, подготовили в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Перед гостями выступят фольклорный ансамбль и духовые оркестры, зрители увидят светотехнические представления и многое другое. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Откроет музыкальную программу в 12:10 духовой оркестр учащихся детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова. Юные музыканты исполнят «Прощание Славянки», «День Победы" и другие военные композиции». В 14:10 выступит фольклорный ансамбль «Игрицы» этой же музыкальной школы.

В 16:00 на открытой площадке перед павильоном исполнит музыкальные произведения военной тематики духовой оркестр «Серебряные трубы».

«Помимо живых исполнений, гости смогут проникнуться подвигами советского народа, посмотрев светотехническое представление “День Победы”, которое транслируется только один раз в году», приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Восьмиминутный ролик будет сопровождаться стихами, музыкой и рассказом о том, какой ценой советские войска победили в Великой Отечественной войне. Шоу будут транслировать с 11:00 до 19:30 каждые полчаса, а в конце представления посетители увидят праздничный салют — девять разноцветных шаров с эффектом угасающего мерцания над миниатюрной столицей, имитирующих фейерверк.

Шоу будут транслировать и 10 мая в начале каждого часа с 11:00 до 19:00. Также с 11:30 до 19:30 каждый час будут транслироваться пятиминутные тематические представления.

На входе и выходе из павильона разместят 12 световых экранов, на которых будет демонстрироваться фотовыставка «Москвичи — защитники города-героя». Она будет посвящена рядовым жителям столицы и реставрировавшим послевоенную Москву архитекторам. Бесплатно посетить выставку можно будет до 30 мая включительно.

Основным экспонатом выставочного центра является архитектурный макет центра Москвы в масштабе 1:400. Управлять подсветкой объектов, можно узнать об исторических достопримечательностях, улицах и зданиях, оценить планировку и архитектуру центра столицы.

