Эксперт: Частные инвестиции помогут городу быстрее восстанавливать социальные объекты

Строительство нового конноспортивного комплекса Центрального Московского ипподрома будет вестись на частные средства — объект включен в программу инвестиционных приоритетных проектов. Об этом в своем канале в MAX написал мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что этот статус позволит инвестору обнулить ставку налога на имущество.

Кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что такие проекты интересны обеим сторонам в равной степени.

Для муниципальных властей это возможность не просто привлечь средства, но развивать и преображать городскую территорию, а также способствовать созданию дополнительных рабочих мест. Инвестор в свою очередь получит прибыль от эксплуатации крупного объекта, отметила эксперт.

По словам Коваленко, в результате у города появится обновленный и качественный спортивный объект, который будет привлекать не только спортсменов, но и туристов.

«В рамках туристической индустрии Центральный Московский ипподром может стать новым центром привлечения туристов и, соответственно, изменения туристических маршрутов. Если рассматривать комплексный эффект со стороны привлечения частных инвесторов к подобным объектам, то важно отметить, что формирование таких партнерских отношений может позволить более быстрыми темпами проводить различные виды работ по инфраструктурным проектам в пределах городских территорий», — подчеркнула экономист.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что продолжаются реставрационные работы Главного корпуса Центрального Московского ипподрома. Площадь обновляемой территории составляет более 14 тысяч квадратных метров. Памятник архитектуры будет адаптирован для современного использования: появится ресторан, постоянно работающие залы тотализаторов, а также прогулочная зона на нижнем уровне под трибунами.

«Специалисты проводят работы по укреплению конструкций, обновлению инженерных систем, а также восстановлению исторических фасадов, интерьеров и живописи. Реставрация фасадов уже выполнена более чем на 65 процентов. На объекте продолжается расчистка, докомпоновка декора, реставрация пинаклей, вазонов, лепнины портика и трибун», – рассказал Владимир Ефимов.

Комплекс мероприятий поможет восстановить визуальный облик объекта и вернуть ему исторический вид.

