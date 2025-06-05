Ефимов: Жилой квартал с социнфраструктурой построят в Некрасовке по проекту КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве реорганизуют территорию, расположенный в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Территория, отведенная под проект КРТ, состоит из шести участков общей площадью 32,52 гектара и относится к району Некрасовка. Там построят комфортное жилье с социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой», – заявил Ефимов.

По его словам, на территории построят объекты образования площадью более 68 тысяч квадратных метров, что позволит создать свыше 2,5 тысячи школьных и 950 дошкольных мест. Также в районе в отдалении от жилых домов возведут недвижимость для размещения современного высокотехнологичного производства. Это создаст дополнительные 3,6 тысячи рабочих мест. За реализацию проекта отвечает назначенный Москвой оператор.

Как отметил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в Некрасовке также появится новый торговый центр. По его словам, реализация проекта КРТ также предусматривает работы по благоустройствк и озеленению.

В свою очередь председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская добавила, что при разработке ППТ Москомархитектура учла все аспекты для улучшения городской среды. В районе среди прочего сформируют новый пешеходный бульвар вдоль МСД от Сочинской улицы до улицы Маресьева.

Программа КРТ позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в столице продолжается реализация 302 подобных проектов. Работы ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

