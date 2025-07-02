Ефимов: Внутри ТТК инвесторы возведут свыше 330 тысяч квадратных метров недвижимости

Инвесторы возведут и реконструируют свыше 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) при поддержке города после отмены повышенного инвестиционного платежа, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По решению мэра Москвы Сергея Собянина в 2024 году девелоперы, строящие или реконструирующие коммерческую недвижимость внутри Третьего транспортного кольца, освобождены от повышенного инвестиционного платежа. Это касается офисных и торговых центров, а также зданий с помещениями для банков и страховых компаний», - отметил Ефимов.



Таким образом, предприниматели благодаря этой мере поддержки реализуют уже 11 проектов площадью более 330 тысяч квадратных метров.



Так, отменённый повышенный платеж в первый год аренды земельного участка и за смену вида разрешенного использования при постройке и реконструкции внутри ТТК дает возможность девелоперам сократить расходы на реализацию проектов.



В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что самый крупный проект, который возведут инвесторы благодаря мерам поддержки, это многофункциональный комплекс на Краснопресненской набережной на территории «Москва-Сити». Также масштабный проект возведут на улице Грузинский Вал.

