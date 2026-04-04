Ефимов: В Москве возведут двухэтажный транспортный тоннель

В Москве в районе Южного порта построят двухуровневый транспортный объект, который объединит метро и автомобильный тоннель. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Технологически это будет один тоннель с двумя этажами», - сказал политик.

По его словам, сверху оборудуют автодороги, которые обеспечат подъезд и эксплуатацию вновь создаваемой застройки. При этом отмечается, что транзитное движение будет осуществляться под землей.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в столице в районе Печатники построят производственный комплекс предельной площадью 92 тысячи квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в производственной зоне № 26 «Южный порт» на участке площадью 2,8 Га.