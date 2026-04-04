Ефимов: В Москве возведут двухэтажный транспортный тоннель
В Москве в районе Южного порта построят двухуровневый транспортный объект, который объединит метро и автомобильный тоннель. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Технологически это будет один тоннель с двумя этажами», - сказал политик.
По его словам, сверху оборудуют автодороги, которые обеспечат подъезд и эксплуатацию вновь создаваемой застройки. При этом отмечается, что транзитное движение будет осуществляться под землей.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в столице в районе Печатники построят производственный комплекс предельной площадью 92 тысячи квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в производственной зоне № 26 «Южный порт» на участке площадью 2,8 Га.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»