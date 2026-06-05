Ефимов: Свыше 200 объектов недвижимости построили в Москве за пять месяцев

Более пяти миллионов квадратных метров недвижимости было введено в эксплуатацию за первые пять месяцев текущего года. Это не только жилые дома, но и промышленные сооружения, современные бизнес-центры и социальные объекты. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов на полях XXIX Петербургского международного экономического форума.

«За пять месяцев 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 202 новых объекта общей площадью более пяти миллионов квадратных метров. Почти треть из этого объема – 1,8 миллиона “квадратов” – приходится на нежилые объекты: детские сады, школы, образовательные комплексы, больницы, спорткомплексы и культурные центры. Кроме того, за пять месяцев в столице построили 19 административных зданий. Важно, что новые объекты появляются во всех без исключения административных округах Москвы», – добавил Ефимов.

По словам представителей столичного Градостроительного комплекса, новые объекты инфраструктуры к лучшему меняют облик Москвы, москвичи получают новые рабочие места, а также возможность выбирать детсады и школы рядом с домом.

Больше всего недвижимости за счет внебюджетных средств ввели в январе-мае 2026 года в ТиНАО — 45 объектов суммарной площадью более 1,2 млн «квадратов», в частности, два детсада и школу.

Системная работа инспекторов «Контроля Москвы» обеспечивает столичный стандарт качества. Всего было проведено более 1500 выездных проверок на предмет оценки качества работ и примененных материалов.

Кроме того, рабочие выполняют благоустройство прилегающей территории.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о завершении строительства детского сада на 350 мест в Коммунарке.

