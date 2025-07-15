Ефимов: Строители завершили монолитные работы на будущем вокзале Серп и Молот

Новый городской вокзал Серп и Молот появится на границе районов Лефортово и Таганский, сейчас рабочие закончили монолитные работы при строительстве пассажирских платформ. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот идет облицовка гранитом двух пассажирских платформ, а также сборка металлоконструкций лестничных сходов. Продолжается отделка навесов, устройство наружных сетей и внутренних инженерных систем. На данный момент его готовность превышает 40 процентов. В будущем здесь появится полноценный городской вокзал, построенный по столичным стандартам», – отметил вице-мэр.



Проект предусматривает строительство надземного вестибюля со сходами на платформы, реконструкцию уже имеющегося пешеходного перехода, а также возведение новых платформ с навесами. Вокзал оснастят эскалаторами и лифтами, а пассажиры будут защищены от ветра, снега и дождя. Также при участии столичного Департамента транспорта будет смонтирован единый навес, обеспечивающий пересадку по типу «сухие ноги» между остановками наземного транспорта, МЦД и метро.



Таким образом, добавил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерный инфраструктуры Василий Десятков, на базе остановочного пункта построят транспортный хаб, а вокзал станет общим для МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии и станции метро «Площадь Ильича» Калининской линии. Жителей районов Таганский и Лефортово обеспечат удобной транспортной инфраструктурой.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что возле станции «Корниловская» Троицкой линии метро появится новая транспортная развязка. Она позволит снизить нагрузку на Калужское шоссе и район Коммунарка.

