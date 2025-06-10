Ефимов: Инвестор сможет открыть детский сад в СВАО по программе льготной аренды

Инвестору будет доступна аренда двух зданий в Останкинском районе Москвы для открытия частного детского сада на 60 мест в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По условиям программы “1 рубль за квадратный метр в год” победитель торгов получит в пользование объекты сроком на 49 лет. Ему предстоит провести ремонт, а также выполнить требования по ведению образовательной деятельности», – пояснил он.

Среди прочего инвестору предстоит согласовать с городом объем восстановительных работ. При необходимости косметического ремонта предпринимателю необходимо открыть детский сад через шесть месяцев после начала работ, при капитальном – в течение полутора лет, на полную реконструкцию предоставляется три года.

Как уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, помимо договора аренды котельной и неэксплуатируемого здания детского сада 1953 года постройки победитель торгов также получит землю для размещения объектов инфраструктуры.

«После выполнения условий программы предприниматель сможет снизить арендную плату до одного рубля за квадратный метр в год», – заявила она.

Со своей стороны глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что подать заявку на открытый аукцион можно до 23 июня. Для участия необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Также потребуется внести задаток в размере 50% от стартовой цены лота. Сам аукцион состоится 26 июня.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, каким будет новый образовательный комплекс во Внукове.

