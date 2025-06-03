Ефимов: Бизнес выкупил почти 6,7 тысячи зданий вне центра Москвы за 14 лет

С 2011 года предприниматели приобрели в собственность почти 6,7 тысяч зданий за пределами центра столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Так, с 2011 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города по преимущественному праву около 6,7 тысячи нежилых помещений и зданий общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров за пределами ЦАО. Только в первом квартале 2025 года такой возможностью воспользовались почти 200 предпринимателей – они приобрели свыше 26,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда малый и средний бизнес приватизировал почти 100 объектов общей площадью более 14,1 тысячи квадратных метров», – отметил он.

Вице-мэр добавил, что малый бизнес активно заинтересован в приобретении нежилых объектов, которые находятся не в центре города. Он подчеркнул, что это подтверждает равномерное развитие Москвы, высокую покупательную способность и деловую активность в различных районах мегаполиса. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что самым популярным направлением оказался юг столицы.

«Больше всего арендуемых помещений с 2011 года малый бизнес выкупил на юге столицы – это более одной тысячи объектов общей площадью свыше 186,5 тысячи квадратных метров. На севере города было оформлено в собственность также свыше одной тысячи объектов общей площадью около 212 тысяч квадратных метров, на юго-западе – 938 помещений общей площадью 168 тысяч квадратных метров, а на северо-востоке города – около 820 объектов, площадь которых составляет почти 148,5 тысячи квадратных метров», – рассказала она.

Собственники активно пользуются предложением города – выкупом по преимущественному праву. Эта мера для развития малого и среднего бизнеса появилась в законодательстве в июле 2008 года. Она позволяет заключать договор купли-продажи недвижимости без дополнительного конкурса. Независимые оценщики определяют рыночную стоимость жилья, а потом его продают либо сразу, либо в рассрочку в течение семи лет.

Для того, чтобы стать владельцем объекта, бизнесмены обязаны арендовать их не менее одного года и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Если они участвуют в специализированном аукционе, то срок аренды должен быть не менее двух лет, а использования помещения в торговых целях – превышать пять лет.

Все запросы на покупку арендуемой недвижимости подаются исключительно в электронном виде через портал mos.ru в разделе получения государственной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы».

