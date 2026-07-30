Багреева: Торговый бот помог заключить 48 тысяч контрактов на Портале поставщиков

В январе-июне текущего года на Портале поставщиков с помощью торгового бота было заключено свыше 48 тысяч контрактов, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Экономия госзаказчиков за счёт снижения начальной цены составила 2,4 миллиарда рублей: это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Торговый бот позволяет предпринимателям автоматически участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях — это экономит время и расширяет круг потенциальных клиентов. Рост конкуренции среди поставщиков, в свою очередь, помогает заказчикам получать более выгодные предложения и рационально использовать бюджетные средства.

«За первое полугодие 2026 года в результате котировочных сессий с использованием торгового бота на Портале поставщиков заключили 48,2 тысячи контрактов – на восемь процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Начальная цена в ходе мини-аукционов снизилась на 2,4 миллиарда рублей, это вдвое больше, чем годом ранее», – отметила Багреева.

Инструмент работает на Портале поставщиков с 2022 года. Принцип его действия прост: поставщик задаёт предельную сумму, до которой готов снизить цену, а в ходе мини‑аукциона бот самостоятельно делает ставки, пока цена не дойдёт до указанного минимума.

По словам главы Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, воспользоваться торговым ботом может любой зарегистрированный на портале предприниматель. Наибольшую активность в первом полугодии 2026 года проявили поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Санкт‑Петербурга и Свердловской области: на их долю пришлось 35,9 тысячи сделок — 74% от общего количества.

