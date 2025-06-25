Багреева: Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли на 80% за год
Объем вложений за первый квартал 2025 года в покупку готовой коммерческой недвижимости столицы составил 164 миллиарда рублей, что почти на 80% больше, чем за первый квартал прошлого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Основными инвесторами выступают крупные корпорации и банки, для которых покупка недвижимости под офисы и штаб-квартиры является выгодным долгосрочным вложением, особенно в условиях роста арендных ставок и ограниченного предложения качественных площадей. В январе — марте 2025 года инвестиции в готовые объекты коммерческой недвижимости в столице составили 164 миллиарда рублей. На Москву по итогам первого квартала пришлось 89 процентов всех сделок с готовыми объектами коммерческой недвижимости в стране», – отметила она. Это на 9 процентных пункта больше, чем в первом квартале 2024 года.
Увеличиваются и вложения в строительство коммерческой недвижимости. На начало апреля в городе реализуется 371 проект в сфере строительства коммерческой недвижимости, общей стоимостью в 1,9 триллиона рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Почти половина суммы – инвестиции в строительство многофункциональных комплексов.
По словам заммэра, инвестиции в коммерческую недвижимость делают городскую среду более эффективной и насыщенной, формируются новые точки притяжения, где соединены работа, отдых, инфраструктура и развлечения. Эти процессы повышают удобство жизни, а также экономят время москвичей. Предприниматели инвестируют в развитие прилегающих территорий, модернизацию транспортных систем и многое другое.
За качеством строительства внимательно следят городские службы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом заявил председатель столичного Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзора) Антон Слободчиков. В настоящее время под контролем Мосгосстройнадзора находится более 60 объектов коммерческой инфраструктуры общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров.
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