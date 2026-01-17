Овчинский: На севере Москвы построили два жилых комплекса по программе реновации

В северных районах Москвы — Савеловском и Головинском — завершили строительство двух жилых комплексов в рамках программы реновации. Общая площадь новостроек превысила 68тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, в двух жилых комплексах насчитывается более тысячи квартир, а их суммарная площадь составляет свыше 60тысяч квадратных метров.

«Свыше 25 квартир в новых домах адаптированы для проживания маломобильных граждан: там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные глазки, ручки и розетки расположены на допустимом уровне», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройки оснащены индивидуальными тепловыми пунктами — их в домах по программе реновации оборудовано свыше 400. Такие системы гарантируют бесперебойное тепло‑ и водоснабжение круглый год, обеспечивая комфорт в каждой квартире.

Для удобства всех жильцов в комплексах создана безбарьерная среда. Входные группы и вестибюли подъездов находятся на одном уровне с уличными тротуарами — без лестниц, порогов и иных препятствий. Это существенно повышает доступность жилья для маломобильных горожан.

