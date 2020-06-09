Москва проведет для бизнеса вебинар по электронным торгам

Сфера закупок с каждым годом привлекает внимание все большего количества предпринимателей. Работа с государственными заказчиками позволяет начинающим бизнесменам без дополнительных вложений наработать опыт и базу контактов, а уже опытным поставщикам - регулярно поддерживать доход компании от долгосрочного сотрудничества с заказчиками.



Для того чтобы процесс сотрудничества с государственными организациями становился более понятным и прозрачным, Москва на протяжении нескольких лет организует бесплатные мероприятия для бизнеса. На обучающих встречах участникам рассказывают о последних нововведениях контрактного законодательства, разбирают теорию и практику государственных закупок.



Ближайшее такое мероприятие состоится 11 июня в 11.00. Вебинар «Как начать участвовать в закупках по 44-ФЗ» проведут департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с АО «Единая электронная торговая площадка».



Главной темой обучающего вебинара станет разбор практики работы поставщика, сказала представитель департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.



«Контрактная сфера очень динамична, и чтобы качественно и эффективно работать на рынке закупок, необходимо всегда быть в курсе последних нововведений. В то же время мало понимать теорию работы с закупками, еще более важно - ориентироваться в том, как все процессы реализуются на практике. Чтобы помочь предпринимателям разобраться в этих вопросах, мы организовали семинар, более ориентированный на практическую часть», - пояснила она.



Программа мероприятия привлечет внимание как опытных поставщиков, так и новичков на рынке закупок, считает руководитель отдела по работе с ключевыми заказчиками Москвы АО «ЕЭТП» Екатерина Смирнова.

«Вебинар нацелен в первую очередь на участников, которые только начинают работать в сфере закупок, хотят понять, как работает этот механизм, электронная площадка. То есть на новичков. Либо для организаций, которые ранее работали на других площадках и хотят получить навыки работы на новых. Какое-то представление они получат: будут заданы вопросы и даны ответы. Предпринимателей, как правило, интересуют такие вопросы по функционалу площадки: с чего начать, чтобы участвовать в торгах с нуля. Как подать заявку, чтобы она соответствовала требованиям, чтобы она была принята. Как подавать ценовые предложения в ходе торгов. Как заключать контракт», - перечислила Смирнова.



В рамках онлайн-семинара участники разберут порядок и правила подачи заявок на участие в электронных процедурах, а также функционал площадки АО «ЕЭТП» для работы по 44-ФЗ, узнают о последних изменениях контрактного законодательства.



Следить за новыми анонсами мероприятий можно на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике mos-tender.com.

