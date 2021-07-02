Умер один из основателей ВШЭ Александр Алексахин
Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Алексахин умер 1 июля в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте вуза.
«Ушёл из жизни один из основателей Вышки, человек, много лет создававший и отвечавший за все хозяйственные объекты университета», - говорится в заявлении вуза.
Первый проректор ВШЭ Александр Шамрин отметил, что Алексахин создал в вузе «отлаженную систему сервисного обслуживания, комплекс общежитий», а внедрённые им механизмы работы блока АХО эффективно работают до сих пор.
Алексахин был проректором ГУ-ВШЭ с 1998 по 2009 год. Кроме того, он занимал должность заместителя директора дирекции по эксплуатации и текущему ремонту зданий и сооружений вуза.
Ранее на 87-м году жизни умер народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко, сообщает RT.
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