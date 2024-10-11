Стрелявший в супругов в Долгопрудном применил пистолет и обрез

Нападавший в подмосковном Долгопрудном, убивший мужчину, и ранивший его жену, применил обрез охотничьего ружья и пистолет ТТ. Таки данные содержатся в видео, которое распространил главк Следственного комитета по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали также два магазина к пистолету и патроны, кроме того на виде был показан столовый нож. Стрельбу по соседям открыл 52-летний житель Долгопрудного. После этого он свёл счеты с жизнью. Женщина госпитализирована с ранением ноги.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», трагедия разыгралась в лесополосе в микрорайоне Шереметьевский. По предварительной информации, пострадавшие воспитывали троих детей. Согласно одной из версий, причиной преступления стал конфликт из-за автомобильной парковки.

