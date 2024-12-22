МВД: Взрыв в банке в Петербурге классифицирован как теракт
22 декабря 202402:02
Взрыв в отделении банка, который находится на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, классифицировали как теракт, сообщает в Telegram ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемая - 68-летняя пенсионерка. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Пожилая женщина действовала по указанию неизвестных, которые склонили ее к совершению данного преступления.
Взрывной волной выбило дверь. На место ЧП выехали все оперативные службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru