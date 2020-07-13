Очевидцы сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
Сотрудники МВД в российской столице начали проверку по информации очевидца о стрельбе из автомобиля на юго-востоке мегаполиса. Об этом рассказали РИА Новости в Главном управлении министерства внутренних дел по Москве.
Заявление о стрельбе поступило сегодня около полудня. Предположительно огонь был открыт из машины в районе Волгоградского проспекта, 177. Свидетели происшествия говорят, что было произведено несколько выстрелов, после чего автомобиль уехал.
Сведения о возможных пострадавших пока не поступали. Полиция ведёт розыск стрелявшего и пытается установить его личность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru