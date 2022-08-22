Госдеп прокомментировал убийство Дарьи Дугиной
В Госдепе США прокомментировали убийство журналистки Дарьи Дугиной, заявив, что осуждают убийство мирных граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Также в ведомстве выразили уверенность, что Россия проведет расследование инцидента.
Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Она погибла на месте. По мнению российских властей, убийство Дугиной спланировали украинские диверсанты.
Дарья Дугина наравне с ее отцом - философом Александром Дугиным - выступала за идею «русского мира». Также открыто и активно поддерживала военную операцию РФ на территории Украины.
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