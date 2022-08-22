Журналистке Дарье Дугиной посмертно присвоен орден Мужества

20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. За рулем была политолог Дарья Дугина - дочь философа Александра Дугина. Девушка погибла на месте.

Представители российских властей считают, что взрыв был организован украинскими диверсантами.

Ранее Путин выразил свои соболезнования в связи с произошедшим близким Дугиной.