Убийство Дарьи Дугиной раскрыла ФСБ

Убийство журналистки Дарьи Дугиной было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», - подчеркнули в ФСБ.

Исполнительница убийства Наталья Вовк приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью, 2010 года. В день убийства Вовк и Шабан, по данным ФСБ, находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

«После совершения подрыва автомашины 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», - сообщили в ФСБ.



