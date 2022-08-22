Убийство Дарьи Дугиной раскрыла ФСБ
Убийство журналистки Дарьи Дугиной было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», - подчеркнули в ФСБ.
Исполнительница убийства Наталья Вовк приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью, 2010 года. В день убийства Вовк и Шабан, по данным ФСБ, находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.
«После совершения подрыва автомашины 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», - сообщили в ФСБ.
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