В ООН призвали установить все факты убийства журналистки Дугиной

Организация Объединенных Наций призывает провести расследование и выявить все обстоятельства убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

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«Мы призываем [провести] расследование для установления всех фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной», — заявил он.

20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла журналистка Дарья Дугина. Убийство было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ООНУбийства
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