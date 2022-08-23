В ООН призвали установить все факты убийства журналистки Дугиной
Организация Объединенных Наций призывает провести расследование и выявить все обстоятельства убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
«Мы призываем [провести] расследование для установления всех фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной», — заявил он.
20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла журналистка Дарья Дугина. Убийство было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.
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