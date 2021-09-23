Глава Пермского СК найден мертвым после совещания с Бастрыкиным
Накануне глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин посетил Пермь и провел совещание по расследованию массового убийства в госуниверситете.
Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники из различных структур и органов власти.
Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.
Официальной информации о причинах его смерти нет. По информации источников, он мог покончить с собой. Как рассказали собеседники СМИ, для установления всех причин происшедшего в Пермь прибудет проверка СКР. Однако «Интерфакс» поспешил сообщить со ссылкой на неназванный источник, что самоубийство Сарапульцева не связано со службой и стрельбой в Пермском университете. По словам собеседника агентства, Сарапульцев свел счеты с жизнью из-за проблем в семье.
7 сентября Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений обратил внимание, что в нескольких регионах, в том числе в Пермском крае, отмечается неблагополучная ситуация с соблюдением прав участников долевого строительства. Ряд вопросов у главы СКР был и к Сергею Сарапульцеву.
Примечательно, что накануне, 22 сентября, председатель СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь. Он прибыл с проверкой после того, как 18-летний студент застрелил шесть человека в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Тогда глава СКР лично наградил инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу студента и поручил выяснить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.
Ректор Пермского госуниверситета Дмитрий Красильников заявлял, что кнопка тревоги в учреждении сработала в день трагедии. По словам ректора, у университета не было претензий к работе частного охранного предприятия, которое обслуживало здание вуза.
Следственный комитет инициировал проверку также и в отношении преподавателя Пермского госуниверситета, который не стал прервать лекцию во время вооруженного нападения на вуз. В его действиях нет состава преступления, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Педагог сослался на инструкцию, согласно которой, преподаватель должен получить сигнал о ЧП по установленным каналам информирования. Поскольку такой сигнал не поступил, то Сыромятников действовал в соответствии с должностной инструкцией: вел занятие и поддерживал порядок.
Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители сделают всё, чтобы расследовать преступление и выяснить причины случившегося в Пермском университете. «Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях», - подчеркнул глава государства.
Трагедия произошла 20 сентября, на территорию ПГНИУ прошёл студент с оружием и начал стрелять по людям. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Власти Пермского края выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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