Глава Пермского СК найден мертвым после совещания с Бастрыкиным

Официальной информации о причинах его смерти нет. По информации источников, он мог покончить с собой. Как рассказали собеседники СМИ, для установления всех причин происшедшего в Пермь прибудет проверка СКР. Однако «Интерфакс» поспешил сообщить со ссылкой на неназванный источник, что самоубийство Сарапульцева не связано со службой и стрельбой в Пермском университете. По словам собеседника агентства, Сарапульцев свел счеты с жизнью из-за проблем в семье.

7 сентября Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений обратил внимание, что в нескольких регионах, в том числе в Пермском крае, отмечается неблагополучная ситуация с соблюдением прав участников долевого строительства. Ряд вопросов у главы СКР был и к Сергею Сарапульцеву.

Примечательно, что накануне, 22 сентября, председатель СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь. Он прибыл с проверкой после того, как 18-летний студент застрелил шесть человека в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Тогда глава СКР лично наградил инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу студента и поручил выяснить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.

Ректор Пермского госуниверситета Дмитрий Красильников заявлял, что кнопка тревоги в учреждении сработала в день трагедии. По словам ректора, у университета не было претензий к работе частного охранного предприятия, которое обслуживало здание вуза.