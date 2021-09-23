СМИ назвали причину самоубийства главы пермского СК

Самоубийство главы Следственного управления СКР по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева не связано со службой и стрельбой в Пермском университете, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Сарапульцев свёл счёты с жизнью из-за проблем в семье.

Ранее российские СМИ сообщили, что тело полковника юстиции было найдено в его доме. В Следственном комитете РФ произошедшее пока не комментировали

