Организована проверка профессора, читавшего лекцию во время атаки пермского стрелка

Следственный комитет России инициировал проверку в отношении преподавателя Пермского госуниверситета, который не стал прервать лекцию во время вооруженного нападения на вуз, сообщает Telegram-канал Mash.

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В его действиях нет состава преступления, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он сослался на инструкцию, согласно которой, преподаватель должен получить сигнал о ЧП по установленным каналам информирования. Поскольку такой сигнал не поступил, то Сыромятников действовал в соответствии с должностной инструкцией: вел занятие и поддерживал порядок.

Преподавателей надо тренировать, чтобы они знали, как действовать в случае теракта, заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский (на фото) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Алексей Романов
ТЕГИ:ПермьСтрелок
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