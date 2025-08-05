ФСБ предотвратила покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

Правоохранители сорвали попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде, к которой причастны проукраинские террористы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, был задержан гражданин России, который через мессенджер Telegram сотрудничал с представителем запрещенной в РФ проукраинской террористической организации. По его заданию фигурант прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы изъять сброс с БПЛА с огнестрельным оружием и взрывчаткой. Эти средства в дальнейшем планировали использовать для убийства главы белгородского предприятия.

«В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан», - указали в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене в форме иного оказания помощи иностранной организации в направленной против безопасности РФ деятельности.

Ранее в Севастополе задержали россиянина за передачу Киеву данных о работе средств ПВО, его подозревают в госизмене, пишет Ura.ru.

