«Без вины виноватые»? Суд рассматривает дела задержанных после стрельбы в брянской гимназии

Женщина пробудет под домашним арестом до 7 февраля 2024 года. Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье «Халатность» после стрельбы в гимназии.



Рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, куда школьница пронесла ружье и устроила стрельбу, убрали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сотрудницы ЧОП Галины Чертковой.

Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали



Она отметила, что несовершеннолетняя несла оружие в тубусе, что является скрытым переносом. Рамку убрали, потому как производилось украшение холла. При этом Черткова в этот день отдыхала.