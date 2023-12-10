«Без вины виноватые»? Суд рассматривает дела задержанных после стрельбы в брянской гимназии

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю директора гимназии №5 Ларисе Католиковой, передает ТАСС.

Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали

Женщина пробудет под домашним арестом до 7 февраля 2024 года. Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье «Халатность» после стрельбы в гимназии.

Рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, куда школьница пронесла ружье и устроила стрельбу, убрали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сотрудницы ЧОП Галины Чертковой.

Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали

Она отметила, что несовершеннолетняя несла оружие в тубусе, что является скрытым переносом. Рамку убрали, потому как производилось украшение холла. При этом Черткова в этот день отдыхала.

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Советский суд в Брянске арестовал сотрудницу частной охранной организации «Агентство Экскалибур», обеспечивавшей безопасность в гимназии №5, сообщает ТАСС.

По решению суда, женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее Советский суд в Брянске отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, которому вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбудили в отношении Дмитрия Афанаскина - отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее в отношении Афанаскина возбудили дело по статье «небрежное хранение оружия».

Школьница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3». Депутат Госдумы Александр Хинштейн одной из причин случившейся трагедии назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.

«Оно должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», - сказал депутат.

Выяснилось, как стрелявшая школьница в Брянске пронесла ружьё

Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница вела Telegram-канал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ее знакомых.

Несовершеннолетняя вела в мессенджере дневник, в котором выражала ненависть к своим одноклассникам, а также планировала вооруженное нападение на них.

Двое детей, которые получили ранения при стрельбе в брянской гимназии № 5, удовлетворительно перенесли перелёт в Москву, куда их доставили для лечения, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Отмечается, что двое детей находятся в тяжёлом. Их эвакуировали в федеральный центр.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что семье девочки, погибшей при стрельбе в школе №5 Брянска, выплатят миллион рублей.

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Он также указал, что семьи школьников, получивших тяжелые ранения, получат по 500 тысяч рублей, и по 300 тысяч рублей — с ранениями лёгкой степени.

«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», - написал глава региона.

Основной причиной стрельбы, которую устроила брянская школьница, стал буллинг, считают в гимназии. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своём Telegram-канале заявил, что необходимо усилить профилактику травли в школах.

Комментируя стрельбу в брянской школе №5, он указал, что этому понятию следует дать законодательное определение.

По его словам, в первую очередь нужно «спокойно и без эмоций» разобраться в том, что стало причиной трагедии.

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«Винить во всём очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже», - написал он.

Инцидент в брянской гимназии №5 произошел 7 декабря. Как сообщает «Радиоточка НСН», ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников. Погибли два человека, пять пострадали.



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ФОТО: Александр Хинштейн
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