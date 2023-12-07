СМИ: Директор брянской школы была задержана после стрельбы

Стражи порядка задержали директора брянской школы №5, в которой ученица устроила стрельбу, сообщает Telegram-канал Shot.

Выяснилось, как стрелявшая школьница в Брянске пронесла ружьё

По данным канала, почётный работник общего образования РФ Галина Сауткина находится на допросе в местном управлении Следственного комитета.

Отмечается, что процессуальный статус женщины пока не определён.

Ранее 14-летняя ученица девушка брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая), пятеро пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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