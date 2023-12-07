СМИ: Конфликт с одноклассниками рассматривают как версию стрельбы в брянской школе
7 декабря 202311:07
Конфликт с одноклассниками рассматривают следователи как приоритетную версию стрельбы в школе Брянска, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
По словам источника агентства, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.
В СК РФ сообщили, что в результате произошедшего двое подростков погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, отмечает RT.
Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, сказали в региональном МВД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru