СМИ: Конфликт с одноклассниками рассматривают как версию стрельбы в брянской школе

По словам источника агентства, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

В СК РФ сообщили, что в результате произошедшего двое подростков погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, отмечает RT.

Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, сказали в региональном МВД.

