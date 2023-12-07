СМИ: Конфликт с одноклассниками рассматривают как версию стрельбы в брянской школе

Конфликт с одноклассниками рассматривают следователи как приоритетную версию стрельбы в школе Брянска, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе

По словам источника агентства, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

В СК РФ сообщили, что в результате произошедшего двое подростков погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, отмечает RT.

Мотивы и обстоятельства произошедшего пока не известны, их устанавливают, сказали в региональном МВД.

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ФОТО: Александр Хинштейн
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