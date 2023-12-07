В Госдуме призвали усилить профилактику травли в школах

Комментируя стрельбу в брянской школе №5, он указал, что этому понятию следует дать законодательное определение.

По его словам, в первую очередь нужно «спокойно и без эмоций» разобраться в том, что стало причиной трагедии.

«Винить во всём очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже», - написал он.

Ранее 14-летняя ученица брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.

