В Госдуме призвали усилить профилактику травли в школах
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своём Telegram-канале заявил, что необходимо усилить профилактику травли в школах.
Комментируя стрельбу в брянской школе №5, он указал, что этому понятию следует дать законодательное определение.
По его словам, в первую очередь нужно «спокойно и без эмоций» разобраться в том, что стало причиной трагедии.
«Винить во всём очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже», - написал он.
Ранее 14-летняя ученица брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru