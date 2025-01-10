В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА
В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили местные власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян.
ЧП произошло в Мясниковском районе, где в результате удара загорелись частный дом и автомобили в селе Чалтырь. Также возгорание затронуло производственное предприятие в селе Крым.
Глава района Андрей Торпуджиян сообщил, что администрация Мясниковского района приняла постановление №1 о введении режима ЧС в пределах поврежденных объектов.
Он также добавил, что уровень радиационного фона в зоне происшествия соответствует норме, а в воздухе не обнаружено вредных веществ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru