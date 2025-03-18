В США признали умершими 3,2 млн граждан старше 120 лет

Администрация социального обеспечения в США признала умершими около 3,2 миллиона граждан старше 120 лет, которые до этого числились в документах как ныне живущие. Об этом сообщили в американском департаменте эффективности государственного управления (DOGE).

Как отметили в ведомстве, в последние две недели администрация провела очистку своих баз.

«Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы», - указано в сообщении DOGE в соцсети Х.

При этом, по оценкам ведомства, в базах остались около 9 млн человек в возрасте 120-159 лет.

Между тем президент США Дональд Трамп ограничил полномочия DOGE, ведомство не сможет принимать кадровые решения в федеральных агентствах, пишет Ura.ru.

