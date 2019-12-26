Названо число сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО

Исследование показало, что 64,2% респондентов поддерживают стремление Украины в Евросоюз. 51,2% опрошенных одобряют курс на вступление в НАТО, приводит данные социологов «Интерфакс-Украина». 26,1% считают, что Украине нужен внеблоковый статус, 5,5% выступают за военный союз с Россией.

Осенью 2019 года правительство Украины представило Верховной раде программу действий на ближайшие пять лет, включающую положения о курсе на вступление страны в ЕС и НАТО. Обозначенные в программе директивы совпадали с планами бывшего президента Украины Петра Порошенко, но предусматривали более длительные сроки. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин тогда заявил RT, что на скорое присоединение Украины к ЕС и НАТО рассчитывать не следует: страна непривлекательна для этих организаций.

