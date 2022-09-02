Украинское правительство одобрило новый пакет санкций против России

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против российских граждан и компаний, сообщает пресс-служба украинского министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

США могут ввести новые антироссийские санкции в случае референдумов на Украине

В сообщении говорится, что в новом «чёрном» списке 227 позиций - это 99 физических и 178 юридических лиц, причастных к специальной военной операции на Украине.

Уточняется, что санкции касаются предприятия российского ВПК, а также граждане и компании, помогавшие России обходить введённые против неё санкции.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна вместе с Латвией и Литвой предложила Евросоюзу проект восьмого пакета антироссийских санкций, в котором речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииРоссияУкраина
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