Пушков: Санкции удивили западных лидеров, а не Россию

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал мнение, что введенные Западом ограничения удивили российское руководство.

«Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014-ом году мечтал [экс-президент США Барак] Обама», — подчеркнул Пушков.

Сенатор пояснил, что на Западе не ожидали столь разрушительного влияния антироссийских санкций на западные экономики. В то же время евроатлантические лидеры не до конца поняли долгосрочные последствия своих действий.

«Они станут особенно ощутимыми очень скоро, как только Россия откажется от поставок нефти странам, которые попытаются ввести "потолок" на цену российской нефти. Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами», — заключил Пушков.

