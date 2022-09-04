3700 евро в секунду: во Франции рассказали, сколько Россия зарабатывает на газе

Страны Европы с 24 февраля заплатили России за энергоносители более 86 миллиардов евро, заявил французский журналист Франсуа Ленгле, специализирующийся на экономической тематике, сообщает «Российская газета».

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По его данным, Москва сегодня зарабатывает на газе и нефти 3 тыс. 700 евро в секунду. Отмечается, что нефтегазовые доходы РФ растут не вопреки, а благодаря ограничительным мерам, из-за которых выросли цены на энергоносители на фоне рыночных спекуляций. Меньший объем нефти и газа продается по более высоким ценам, что означает гораздо больше денег.

Ленгле отметил, что после введения санкций доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов выросли на 40 процентов. Россия «буквально купается в деньгах», подчеркнул журналист.

В Великобритании заявили, что российский лидер Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных европейских газопроводов «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГазпромГазопровод
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