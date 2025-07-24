Подачу газа в Армению из России приостановили до 26 июля

Подачу природного газа в Армению из России приостановили на два дня из-за необходимости проведения аварийно-восстановительных работ в Грузии. Об этом заявили в компании «Газпром Армения».

«С 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», - указано в сообщении.

Меры связаны с работами на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ - Закавказье» на грузинской территории. На время ограничений бесперебойное газоснабжение потребителей в Армении обеспечат за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ничего не потеряла из-за прекращения транзита своего газа через территорию Украины в январе 2025 года, сообщает РЕН ТВ.

