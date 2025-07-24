Подачу газа в Армению из России приостановили до 26 июля
Подачу природного газа в Армению из России приостановили на два дня из-за необходимости проведения аварийно-восстановительных работ в Грузии. Об этом заявили в компании «Газпром Армения».
«С 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», - указано в сообщении.
Меры связаны с работами на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ - Закавказье» на грузинской территории. На время ограничений бесперебойное газоснабжение потребителей в Армении обеспечат за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана.
Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ничего не потеряла из-за прекращения транзита своего газа через территорию Украины в январе 2025 года, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пропавший Ан-24 обнаружили в Приамурье, выживших нет
- Подачу газа в Армению из России приостановили до 26 июля
- Диетолог предупредила, что пищевые красители могут привести к слепоте
- В МИД Таиланда заявили о погибших при атаке со стороны Камбоджи
- Вассерман признался, что никогда не пользуется нейросетями в работе
- Стоматолог заявил, что отбеливающую зубную пасту должен назначать врач
- Самолет Ан-24 с пассажирами пропал с радаров в Приамурье
- Александр Демидов и «ДЕМИДОBAND» приглашает на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Над Крымом и Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
- Трамп: ЕС должен был заплатить США за оружие для Украины три года назад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru