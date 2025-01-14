СМИ: Китай рассматривает вариант продажи TikTok Илону Маску

На данный момент Верховный суд США решает, необходимо ли поддерживать закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января. Затем сторонние поставщики интернет-услуг будут подвергаться штрафам за поддержку деятельности TikTok в США.

По данным агентства, в Пекине убеждены, что TikTok должен остаться в собственности ByteDance. Вместе с тем китайские чиновники также изучают вопрос сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа. Среди прочих сценариев развития событий в Китае рассматривают, что американское подразделение TikTok будет контролировать Илон Маск. По оценке издания, стоимость американского подразделения соцсети может составить до $50 млрд.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд страны приостановить действие закона о запрете социальной сети TikTok в Соединенных Штатах, напоминает «Радиоточка НСН».

