СМИ: Китай рассматривает вариант продажи TikTok Илону Маску
В Китае рассматривают возможность продать социальную сеть TikTok Илону Маску, если запрет о действии приложения в США вступит в силу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
На данный момент Верховный суд США решает, необходимо ли поддерживать закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января. Затем сторонние поставщики интернет-услуг будут подвергаться штрафам за поддержку деятельности TikTok в США.
По данным агентства, в Пекине убеждены, что TikTok должен остаться в собственности ByteDance. Вместе с тем китайские чиновники также изучают вопрос сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа. Среди прочих сценариев развития событий в Китае рассматривают, что американское подразделение TikTok будет контролировать Илон Маск. По оценке издания, стоимость американского подразделения соцсети может составить до $50 млрд.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд страны приостановить действие закона о запрете социальной сети TikTok в Соединенных Штатах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru