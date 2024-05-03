«Набираемся терпения»: TikTok возвращается в Россию под призывы к запрету

«Судя по всему, TikTok снимает ограничения постепенно, чтобы не обрушить сервера. Набираемся терпения. Некоторые пишут, что лучший способ для нормального использования - переустановка приложения на устройстве и смена региона на дружественную Беларусь или Казахстан», - написала она в своем Telegram-канале.

При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН напомнил, что приложение TikTok недавно было доступно для россиян из-за его тестовых подключений, но в скором времени оно может вернуться на российский рынок окончательно.

«Они сами прекратили работать на российский рынок, потому что не могли обеспечить исполнение законодательства. Думаю, что сейчас они тестируют алгоритмы модерирования, потому что для себя они все нормально обустроили. У них нет никаких особых возражений по поводу требований России. Их задача – обеспечить исполнение. Тестовое подключение: включили, посмотрели, как идет регистрация, как идет контент. Думаю, что там работает классика жанра: в загруженном видео делается его описание, смотрят, насколько оно соответствует и попадает ли под модерацию. Считаю, это шаг к возвращению на рынок», – добавил Клименко.

По его мнению, возвращение TikTok на российский рынок положительно отразится на индустрии.