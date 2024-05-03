«Набираемся терпения»: TikTok возвращается в Россию под призывы к запрету
Социальная сеть TikTok вернулась в Россию, но сбои в работе сервиса все еще происходят. Рады возвращению китайской соцсети далеко не все.
Несмотря на попытки окончательно запретить TikTok в России наравне с другими ушедшими соцсетями, китайский сервис по «производству» коротких музыкальных роликов вновь стал доступен пользователям на территории РФ.
2 мая TikTok полностью заработал для российских пользователей мобильных операционных систем iOS и Android. Блогеры из России смогли не только просматривать видео в данной соцсети, но и выкладывать собственные короткие ролики. Однако некоторые СМИ в 21:35 по московскому времени сообщили, что соцсеть опять частично заблокирована на территории РФ.
Возвращению этой китайской сети в Россию обрадовалась даже директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
«Судя по всему, TikTok снимает ограничения постепенно, чтобы не обрушить сервера. Набираемся терпения. Некоторые пишут, что лучший способ для нормального использования - переустановка приложения на устройстве и смена региона на дружественную Беларусь или Казахстан», - написала она в своем Telegram-канале.
При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН напомнил, что приложение TikTok недавно было доступно для россиян из-за его тестовых подключений, но в скором времени оно может вернуться на российский рынок окончательно.
«Они сами прекратили работать на российский рынок, потому что не могли обеспечить исполнение законодательства. Думаю, что сейчас они тестируют алгоритмы модерирования, потому что для себя они все нормально обустроили. У них нет никаких особых возражений по поводу требований России. Их задача – обеспечить исполнение. Тестовое подключение: включили, посмотрели, как идет регистрация, как идет контент. Думаю, что там работает классика жанра: в загруженном видео делается его описание, смотрят, насколько оно соответствует и попадает ли под модерацию. Считаю, это шаг к возвращению на рынок», – добавил Клименко.
По его мнению, возвращение TikTok на российский рынок положительно отразится на индустрии.
Запрет в России
В 2022 году TikTok приостановил стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Позже в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложили рассмотреть блокировку TikTok в России.
Аналогичное предложение выдвинул и депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, эта соцсеть служит для подавления и «дрессировки детей на свои смыслы» и нарушает российское законодательство в части психологического здоровья детей, а также грозит им ухудшением памяти, депрессией, тревогой, стрессом.
«Работа TikTok... возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан», - добавил он.
Кроме этого в России уже также предложили запретить любые упоминания Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), которые уже и так заблокированы для пользователей на территории России после начала СВО. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что необходимо ограничить не только размещение рекламы в этих социальных сетях, но и рекламу их самих.
Запрет в мире
TikTok уже частично перестала работать в Кыргызстане, заблокировать ее планируют в Казахстане и даже ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что эта организация стала первой в мире, чьим сотрудникам запретили устанавливать TikTok на рабочие смартфоны.
А президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о запрете TikTok в штатах. В документе отмечается, что властям придется пойти на эту меру, если материнская компания из КНР ByteDance не продаст соцсеть в течение ближайших девяти месяцев.
Ранее Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Роскомнадзор с большой долей вероятности заблокирует «Википедию».
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