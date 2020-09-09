Из Сирии в РФ вывезли 15 российских детей
Самолет с 15 российскими детьми на борту вылетел из Сирии в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Отмечается, что дети находились в лагерях Аль-Холь и Рош.
После периода ограничений на международные перелеты на фоне пандемии коронавираса, это второй вывоз детей из Сирии, уточняет агентство.
С лета 2017 года с территории Сирии и Ирака были возвращены 182 российских ребенка. Официальный Дамаск и РФ в 2019 году договорились о сотрудничестве в этой сфере.
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