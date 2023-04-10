«Я тебя никому не отдам»: Что происходит между Китаем и Тайванем
Бурный романс, длящийся уже не один год между Китаем и Тайванем не даёт покоя всему миру и по сей день. Многие страны пытаются поучаствовать в этом конфликте, преследуя свои интересы. Горячей новостью последних дней стали учения китайской армии, проходившие около не дающего покоя республике острова. Соберем все вместе, оценив риски военного конфликта ядерной державы Китая и островного Тайваня.
ТЫ МЕНЯ НА РАССВЕТЕ РАЗБУДИШЬ
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И сообщил о начале военных учений вооруженных сил Китая в акваториях вокруг Тайваня. Маневры под названием «Объединенный острый меч» проходили с 8 по 10 апреля. Параллельно китайская армия провела патрулирование вокруг острова.
Вооруженные силы Тайваня в субботу, 8 апреля, зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая.
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
По мнению главы Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилла Коткова, Китай не оставит попыток вернуть Тайвань.
«Китай будет это делать тогда, когда ему это будет выгодно, когда США не смогут по тем или иным причинам помощь острову. Такое теоретически возможно, если будут какие-то серьезные проблемы в самих Соединенных Штатах, или же если регионы, которые крайне стратегически важны для США, отвлекут их внимание от Тайваня. Есть и другой вариант: США сдадут остров Китаю в обмен на очень серьезные уступки», - разъяснил эксперт.
Газета The New York Times сообщала, что Китай черпает опыт из конфликта России и Украины на случай эскалации вокруг Тайваня. Отмечается, что китайские военные и аналитики внимательно изучают конфликт на Украине с целью обнаружения нового видения военного противостояния для того, чтобы подобные тактики могли помочь Китаю в случае возможного военного конфликта с Тайванем.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что Вашингтон не видит непосредственной угрозы вторжения КНР на Тайвань, однако будет готов защищать остров в случае необходимости. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол, в свою очередь, отмечал, что в случае начала китайской военной операции в отношении Тайваня США могут рассмотрят возможность отправки своих военных на остров.
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ УВИЖУ
Однако глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков успокоил «Радиоточку НСН», заявив, что учения Китая вокруг Тайваня - это демонстрация силы, а не угроза. По его словам, Китай не будет нападать на Тайвань, если его не принудят к этому исключительные обстоятельства.
Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов в беседе с «Радиоточкой НСН» также выразил мнение, что Китай ни на кого нападать не собирается. Эксперт заверил, что китайский лидер Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод.
«Практически 50 лет Китай не участвовал ни в одном военном конфликте, потому что главный метод их политики – экономическая экспансия, а она возможна только в условиях мирного времени. А текущая подготовка к войне несет сугубо оборонительный характер. Страна, конечно, обладает ядерным потенциалом, но развивает этот вид вооруженных сил исключительно как средство сдерживания. Это нужно, поскольку США считают Китай страной, которая представляет угрозу Вашингтону», - разъяснил он.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла
- Bloomberg: утечка документов из Пентагона затруднит помощь Украине
- Eurocontrol: запрет на полеты из России в ЕС сохранится до 2029 года
- В США заявили о панике среди украинцев из-за мобилизации
- В Запорожской области задержали украинского разведчика
- Козловский не заявлен в спектаклях МХТ в апреле и мае
- Нейросеть вычислила города с самым подешевевшим жильем
- Белый дом: утечка из Пентагона не повлияет на поддержку Украины
- В США заявили, что Россия выставила против ВСУ «охотников за танками»
- Брат Козловского опроверг слухи об эмиграции актера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru