«Я тебя никому не отдам»: Что происходит между Китаем и Тайванем

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

По мнению главы Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилла Коткова, Китай не оставит попыток вернуть Тайвань.

«Китай будет это делать тогда, когда ему это будет выгодно, когда США не смогут по тем или иным причинам помощь острову. Такое теоретически возможно, если будут какие-то серьезные проблемы в самих Соединенных Штатах, или же если регионы, которые крайне стратегически важны для США, отвлекут их внимание от Тайваня. Есть и другой вариант: США сдадут остров Китаю в обмен на очень серьезные уступки», - разъяснил эксперт.

Газета The New York Times сообщала, что Китай черпает опыт из конфликта России и Украины на случай эскалации вокруг Тайваня. Отмечается, что китайские военные и аналитики внимательно изучают конфликт на Украине с целью обнаружения нового видения военного противостояния для того, чтобы подобные тактики могли помочь Китаю в случае возможного военного конфликта с Тайванем.



Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что Вашингтон не видит непосредственной угрозы вторжения КНР на Тайвань, однако будет готов защищать остров в случае необходимости. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол, в свою очередь, отмечал, что в случае начала китайской военной операции в отношении Тайваня США могут рассмотрят возможность отправки своих военных на остров.