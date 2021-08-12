Ефимов: Москва с опережением выполнила федеральный стандарт развития конкуренции
Москва достигла показателей федерального стандарта по развитию конкуренции раньше срока, установленного правительством для этого региона до 1 января 2022 года, и по большинству пунктов превысила нормативы «дорожной карты». Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно «дорожной карте», для Москвы были установлены 42 приоритетных рынка в перспективных отраслях городской экономики, и в 37 из них столица уже перевыполнила план по увеличению доли частных организаций.
«Например, в сфере благоустройства городской среды доля частных организаций составила 95% при целевом значении 20%, а на рынке оказания социальных услуг доля частных организаций составила 35% при установленном целевом значении 10%», - отметил Ефимов.
В частности, Москва одной из первых в стране создала развитую конкурентную среду в социально значимых сферах здравоохранения, образования, транспорта, благоустройства и строительства.
Рост конкуренции отмечают и сами предприниматели. Так, недавний опрос 5 тысяч представителей бизнеса показал, что 65% отмечают увеличение числа конкурентов в их сфере за последние три года, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
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