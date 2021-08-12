Ефимов: Москва с опережением выполнила федеральный стандарт развития конкуренции

Москва достигла показателей федерального стандарта по развитию конкуренции раньше срока, установленного правительством для этого региона до 1 января 2022 года, и по большинству пунктов превысила нормативы «дорожной карты». Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно «дорожной карте», для Москвы были установлены 42 приоритетных рынка в перспективных отраслях городской экономики, и в 37 из них столица уже перевыполнила план по увеличению доли частных организаций.

«Например, в сфере благоустройства городской среды доля частных организаций составила 95% при целевом значении 20%, а на рынке оказания социальных услуг доля частных организаций составила 35% при установленном целевом значении 10%», - отметил Ефимов.

В частности, Москва одной из первых в стране создала развитую конкурентную среду в социально значимых сферах здравоохранения, образования, транспорта, благоустройства и строительства.

Рост конкуренции отмечают и сами предприниматели. Так, недавний опрос 5 тысяч представителей бизнеса показал, что 65% отмечают увеличение числа конкурентов в их сфере за последние три года, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

