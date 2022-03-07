Все – за газ! В Европе зафиксирован рекордный рост цены на топливо

Как отметила премьер, Дании необходимо значительно увеличить оборонный бюджет — до 2% ВВП в 2033 году. Соглашение об обороне предусматривает расходы на уровне 1,5% ВВП.

Страны Евросоюза не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить газ из России, сообщила Les Echos глава энергетического концерна Engie Франции Катрин Макгрегор.

По её словам, в случае отмены поставок российского газа Евросоюз переживет «ценовой шок», который скажется как на простых жителях, так и на крупных производствах. Ограниченных ресурсов этого топлива недостаточно для того, чтобы заменить весь газ из России.

Закрытие «Северного потока-2» для Европы означает российские контрсанкции, которые могут разрушить многолетний энергетический альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

«Перед каждым шагом, который сейчас хотят сделать на Западе, сразу нужно думать о последствиях, как шахматист. На каждый шаг будет контршаг, и вопрос, - какой будет больнее. Закрытие "Северного потока-2" сильно ударит по российскому престижу, но Россия же ответит зеркально. А начинать сейчас войну в сфере энергетики взрывоопасно, в первую очередь – для Европы, не для Америки или Лондона, которым на это наплевать, они самодостаточно, у них давно свои источники. А Европа, которая связала себя с Россией и выиграла во многом за последние 50 лет, понимает, что подобные острые и жесткие шаги приведут к полному развалу энергетического альянса, что скажется на европейской экономике», - сказал Рар.

Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Европейский союз может сократить импорт российского газа на треть.

Добычу нефти и газа необходимо срочно нарастить, считает американский бизнесмен, глава SpaceX Илон Маск.

«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — цитирует миллиардера РИА Новости.