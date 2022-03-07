Все – за газ! В Европе зафиксирован рекордный рост цены на топливо
Из-за геополитической напряженности биржевая цена газа в Европе установила новый рекорд - выше 3600 долларов за тысячу кубометров. К чему в этой ситуации готовиться европейцам и россиянам?
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что крупные санкции против России могут навредить самим европейцам.
Всего за час 7 марта цена на газ на европейской бирже поднялась с 2400 долларов за тыс. куб. м. до 3600 долларов за тыс. куб. м.
«Если из России газ не будет поступать, то, конечно, вся Европа замерзнет, потому что на Россию приходится более 50% импорта газа, это колоссальные объемы, их невозможно никак закрыть. О чем тут вообще говорить, Россия – фактически крупнейший экспортер газа в мире, в Европу уж тем более, поэтому, если мы не будем этого делать, будет катастрофа», - объяснил он.
Вне зависимости от санкций на сегодняшний день Германия продолжает получать российские газ, уголь и нефть, однако власти страны начали закупки газа в обход РФ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, при этом страна продолжает получать от Москвы газ, уголь и нефть, так как отказаться сразу от всех поставок из России не получится, поскольку Германия - ключевой покупатель российского газа в Европе. Отмечается, что Германия начала строить два терминала для приема сжиженного природного газа. Главным поставщиком, как ожидается, станут США.
Дания, как и вся Европа, должна быть независимой от российского газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.
Как отметила премьер, Дании необходимо значительно увеличить оборонный бюджет — до 2% ВВП в 2033 году. Соглашение об обороне предусматривает расходы на уровне 1,5% ВВП.
Страны Евросоюза не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить газ из России, сообщила Les Echos глава энергетического концерна Engie Франции Катрин Макгрегор.
По её словам, в случае отмены поставок российского газа Евросоюз переживет «ценовой шок», который скажется как на простых жителях, так и на крупных производствах. Ограниченных ресурсов этого топлива недостаточно для того, чтобы заменить весь газ из России.
Закрытие «Северного потока-2» для Европы означает российские контрсанкции, которые могут разрушить многолетний энергетический альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Перед каждым шагом, который сейчас хотят сделать на Западе, сразу нужно думать о последствиях, как шахматист. На каждый шаг будет контршаг, и вопрос, - какой будет больнее. Закрытие "Северного потока-2" сильно ударит по российскому престижу, но Россия же ответит зеркально. А начинать сейчас войну в сфере энергетики взрывоопасно, в первую очередь – для Европы, не для Америки или Лондона, которым на это наплевать, они самодостаточно, у них давно свои источники. А Европа, которая связала себя с Россией и выиграла во многом за последние 50 лет, понимает, что подобные острые и жесткие шаги приведут к полному развалу энергетического альянса, что скажется на европейской экономике», - сказал Рар.
Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Европейский союз может сократить импорт российского газа на треть.
Добычу нефти и газа необходимо срочно нарастить, считает американский бизнесмен, глава SpaceX Илон Маск.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — цитирует миллиардера РИА Новости.
За последние дни в СМИ неоднократно появлялись слухи о банкротстве оператора «Северного потока — 2», однако представители оператора опровергли слухи о своем банкротстве. В случае отрицательного развития событий, банкротство оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG будет стоить его кредиторам около 5 млрд евро, однако шансы на запуск газопровода остаются, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Шансы на запуск есть, и их оставили сами европейцы. США ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет большей частью трубы, но не Евросоюз. В этом плане газопровод остался немножко "за санкциями". А процедура банкротства – она стандартная. Явно, что он скоро запущен не будет, нужно какое-то время, может быть несколько лет. Посмотрим, чем вообще вся эта история закончится. Особенность в том, что он не привязан к причине санкций, поэтому его можно в любой момент разблокировать и запускать», - указал аналитик.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении РФ продолжаться до тех пор, пока власти страны не остановят военную спецоперацию на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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