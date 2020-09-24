Новости за ночь: Минтруд хочет пересмотреть расчет МРОТ
Министерство труда России предложило ввести новую систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума.
Как пишет «Коммерсант», ведомство считает, что МРОТ до 2026 года должен находиться на уровне 42% медианной зарплаты по стране. С 2021 года, по мнению экспертов ведомства, прожиточный минимум должен составлять 44,2% от среднедушевого дохода.
Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 109% этого показателя, для детей - 97%, пенсионеров - 86%, отмечает RT.
Правительство уже одобрило предложенные минтрудом поправки, передает РЕН ТВ.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплата ниже МРОТ недопустима. Между тем профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему требования о размере зарплаты не соблюдаются.
«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила она.
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