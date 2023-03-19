СМИ: американские власти провели консультации с Баффеттом по банковскому кризису

Сотрудники Белого дома провели консультации с американским миллиардером Уорреном Баффеттом по поводу банковского кризиса в стране, сообщает Reuters.

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В переговорах участвовали чиновники высокого ранга. Что именно обсуждалось на встрече — не сообщается. Американское Министерство финансов и администрация Джо Байдна не представили официальных комментариев.

Ранее президент США заявил, что банковского кризиса в США не будет.

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