СМИ: американские власти провели консультации с Баффеттом по банковскому кризису

В переговорах участвовали чиновники высокого ранга. Что именно обсуждалось на встрече — не сообщается. Американское Министерство финансов и администрация Джо Байдна не представили официальных комментариев.

Ранее президент США заявил, что банковского кризиса в США не будет.

