СМИ: американские власти провели консультации с Баффеттом по банковскому кризису
19 марта 202306:01
Сотрудники Белого дома провели консультации с американским миллиардером Уорреном Баффеттом по поводу банковского кризиса в стране, сообщает Reuters.
В переговорах участвовали чиновники высокого ранга. Что именно обсуждалось на встрече — не сообщается. Американское Министерство финансов и администрация Джо Байдна не представили официальных комментариев.
Ранее президент США заявил, что банковского кризиса в США не будет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru