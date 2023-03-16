Минфин США считает, что банковская система страны сохраняет надежность
Банковская система США сохраняет надежность, несмотря на банковский кризис, который связан с банкротством Silicon Valley Bank. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, слова которой приводит Bloomberg.
Она отметила, что американское правительство предприняло решительные меры по укреплению доверия к банковской системе.
Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН отмечал, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги. По его словам, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.
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