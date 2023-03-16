Минфин США считает, что банковская система страны сохраняет надежность

Банковская система США сохраняет надежность, несмотря на банковский кризис, который связан с банкротством Silicon Valley Bank. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, слова которой приводит Bloomberg.

Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США

Она отметила, что американское правительство предприняло решительные меры по укреплению доверия к банковской системе.

Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН отмечал, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги. По его словам, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры