СМИ: банк Credit Suisse попросил помощи у швейцарских регуляторов
Швейцарский банк Credit Suisse на фоне обвала своих акций обратился к Центробанку страны и рыночному регулятору за поддержкой. Об этом сообщила газета Financial Times.
Ни одна из организаций еще не приняла решение о публичном вмешательстве в дела банка, заявило американское издание со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, Европейский центробанк попросил кредиторов Credit Suisse опубликовать информацию о рисках. Регулятор обсуждал ситуацию вокруг финансовой организации, но решил не делать дополнительных заявлений, чтобы избежать паники на рынках.
В ходе торгов в среду, 15 марта, акции швейцарского банка рухнули на 24,2%. В моменте падение превышало 30%.
Предсказавший финансовый кризис 2008 года аналитик и инвестор Роберт Кийосаки предрек банкротство Credit Suisse, передает НСН.
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