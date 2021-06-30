ФНС упростит налоговый режим для малого бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) может упростить налоговый режим для микро- и малого бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
В настоящий момент ведомство проводит анонимные опросы среди налогоплательщиков, чтобы выяснить, насколько востребованы изменения.
В числе основных инноваций приводится освобождение предпринимателей от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников при условии увеличения ставки налога на деятельность на 4 пункта.
Также налоговая сможет получать данные об операциях напрямую от банков. Благодаря этому ФНС самостоятельно выделит размер налога. Расходами при этом будут лишь безналичные операции.
Предприниматели перестанут производить бухгалтерский и налоговый учет, а также отчитываться по упрощенной системе налогообложения, НДФЛ, страховым взносам.
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