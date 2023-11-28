Умерла игравшая мачеху в постановке «Морозко» актриса Ирина Пугаева

Новые дефибрилляторы-мониторы появятся у всех бригад скорой помощи столицы к началу 2024 года В Москве задержали подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге Директор школы рассказал, что факт падения ученицы из окна раздули Площадка для занятий спортом площадью почти 5 тысяч квадратных метров появится в Саларьеве У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубы В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ обновили аудиогиды