Умерла игравшая мачеху в постановке «Морозко» актриса Ирина Пугаева
28 ноября 202312:35
Советская и российская театральная актриса Ирина Пугаева скончалась на 68-м году жизни, сообщили в Забайкальском театре кукол.
Пугаева служила в Камчатском областном театре кукол, потом - в областном театре кукол в Чите.
Широкому зрителю артистка известна по таким ролям, как мачеха в "Морозко", дочь Бабы-Яги в постановке "До третьих петухов" и старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке" Пушкина, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru