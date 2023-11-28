Умерла игравшая мачеху в постановке «Морозко» актриса Ирина Пугаева

Советская и российская театральная актриса Ирина Пугаева скончалась на 68-м году жизни, сообщили в Забайкальском театре кукол.

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Пугаева служила в Камчатском областном театре кукол, потом - в областном театре кукол в Чите.

Широкому зрителю артистка известна по таким ролям, как мачеха в "Морозко", дочь Бабы-Яги в постановке "До третьих петухов" и старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке" Пушкина, напоминает RT.

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ФОТО: Забайкальский театр кукол
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