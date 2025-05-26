Умер актер из «Черного океана» Виктор Галкин

Заслуженный деятель искусств РФ, актер театра и кино, театральный деятель, педагог Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни, сообщили в Приморском отделении Союза театральных деятелей.

Галкин снимался в таких фильмах и сериалах, как «Черный океан», «Хасанский вальс», «Залив счастья», «Леопард охотится ночью», «Осенние визиты», «Летние приключения отчаянных».

Артист награжден медалью «За вклад в развитие города Владивостока», знаками отличия «За заслуги перед г. Владивосток», «За достижения в культуре», «За достижения в области культуры и искусства Приморского края».

Причина смерти артиста пока не раскрывается. Дата и место проведения похорон станут известны позднее.

